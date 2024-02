Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht auf dem Edeka-Parkplatz, Brückener Straße

Birkenfeld (ots)

Am Freitag, 09.02.2024 ereignete sich im Zeitraum von 09:30 -10:00 Uhr auf dem Parkplatz des Edeka Marktes in Birkenfeld eine Verkehrsunfallflucht. Hierbei beschädigte der Verursacher ein auf dem äußersten von 2 Eltern-Kind-Parkplätzen ordnungsgemäß abgestellten grauen Pkw (Fiat Talento) im hinteren linken Fahrzeugbereich. Blaue Lackanhaftungen konnten festgestellt werden. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Mögliche Unfallzeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich an die Polizei Birkenfeld zu wenden.

