POL-LIP: Detmold. In Keller von Grundschule eingedrungen.

Lippe (ots) - Am Samstagnachmittag (27.01.2024) gegen 17 Uhr kam es auf der Herforder Straße, in der Nähe zur Einmündung Hellweg, zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Mann leicht verletzt wurde. Der 41-Jährige aus Bad Salzuflen beabsichtigte mit seinem VW Bora vom Fahrbahnrand (Seitenstreifen) in die entgegengesetzte Richtung stadteinwärts in den Verkehr einzufahren. Dabei übersah er augenscheinlich den VW Golf ...

