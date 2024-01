Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Zusammenstoß durch Wendemanöver.

Lippe (ots)

Am Samstagnachmittag (27.01.2024) gegen 17 Uhr kam es auf der Herforder Straße, in der Nähe zur Einmündung Hellweg, zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Mann leicht verletzt wurde. Der 41-Jährige aus Bad Salzuflen beabsichtigte mit seinem VW Bora vom Fahrbahnrand (Seitenstreifen) in die entgegengesetzte Richtung stadteinwärts in den Verkehr einzufahren. Dabei übersah er augenscheinlich den VW Golf eines 43-Jährigen aus Bad Salzuflen, der in Richtung Herford fuhr. Dieser konnte einen Zusammenstoß beider Wagen nicht mehr verhindern. Der 41-Jährige wurde durch die Kollision leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht, während seine 33-jährige Beifahrerin sowie der Golf-Fahrer keine Verletzungen erlitten. Beide VW waren nicht mehr fahrbereit, der Sachschaden wird auf etwa 8000 Euro geschätzt. Um ausgelaufene Betriebsstoffe kümmerte sich die Feuerwehr.

