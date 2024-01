Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Pivitsheide. Verkehrsunfall durch blendende Sonne.

Lippe (ots)

Auf der Augustdorfer Straße ereignete sich am Sonntagvormittag (28.01.2024) gegen 10.45 Uhr ein Verkehrsunfall in Höhe einer Tankstelle. Ein 34-Jähriger aus Detmold beabsichtigte mit seinem Mercedes Benz C 180 vom Tankstellengelände nach links auf die Augustdorfer Straße in Richtung Detmold abzubiegen. Dabei übersah er nach eigenen Angaben aufgrund der tiefstehenden Sonne den Ford Grand C-Max eines 38-jährigen Detmolders, der in Richtung Augustdorf unterwegs war. Beide Autos prallten zusammen und waren anschließend nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Während die beiden Fahrer unverletzt blieben, erlitten die 39-jährige Beifahrerin sowie die zwei Kinder (9 und 13 Jahre) im Ford leichte Verletzungen, die vor Ort von einem Rettungswagen-Team begutachtet wurden. Die Augustdorfer Straße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme kurzzeitig in beide Richtungen gesperrt.

