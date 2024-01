Polizei Lippe

POL-LIP: Kalletal-Kalldorf. Versuchter Aufbruch eines Zigarettenautomaten.

Lippe (ots)

In der Straße Wiesental versuchten bislang Unbekannte am frühen Sonntagmorgen (28.01.2024) gegen 3.30 Uhr einen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Der Versuch scheiterte jedoch, sodass ein Diebstahl der Zigaretten nicht möglich war. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Wer Hinweise zur Tat geben kann, meldet sich bitte telefonisch unter 05231 6090 beim Kriminalkommissariat 2.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell