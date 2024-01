POL-LIP: Detmold - PKW gerammt und sich verletzt

Lippe (ots) - (KF)Am Freitagabend, gegen etwa 21:00 Uhr, setzten zwei unbekannte Täter eine Mülltonne im Inselweg in Brand. Die beiden warfen einen Gegenstand in die Mülltonne, der eine Explosion auslöste und die Tonne als solche zerstörte. Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Detmold, Tel. 05231 6090. Pressekontakt: Polizei Lippe Leitstelle Telefon: 05231/609-1222 Fax: 05231/609-1299 ...

