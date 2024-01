Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Schlänger greift Rettungskräfte an.

Lippe (ots)

Ein 25-jähriger alkoholisierter Mann aus Schlangen beleidigte am Donnerstagabend (25.01.2024) gegen 19:10 Uhr Rettungskräfte am Busbahnhof in der Marktstraße. Die Rettungskräfte waren alarmiert worden, da sich der Mann scheinbar in einer hilflosen Lage befand. Als die Rettungskräfte versuchten ihm zu helfen, verhielt er sich aggressiv und drohte mit körperlicher Gewalt. Bei der Ankunft der Polizeibeamten setzte er seine verbalen Angriffe fort. Während seiner Fixierung versuchte er wiederholt die Beamten anzugreifen und spuckte in ihre Richtung. Der Schlänger wurde aufgrund seines hohen Alkoholwertes in ein Klinikum gebracht. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Widerstands ein. Es wurde niemand verletzt.

