Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfall auf der B 3

Einbeck (ots)

Einbeck / B 3 (rod)

Am 24.1.2024 kam es gegen 14.50 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B 3, als eine 22-jährige Göttingerin mit ihrem PKW die B3 von Alfeld kommend in Richtung Northeim befuhr, auf Höhe der Abfahrt Reinserturmweg um eine Verkehrsinsel wendete und in Richtung Alfeld auf die B3 wieder auffuhr. Hierbei übersah sie eine 64-jährige PKW-Fahrerin aus Einbeck, welche die B3 von Northeim in Richtung Einbeck befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Pkw. Die Einbecker Fahrerin wurde mittels RTW leichtverletzt ins KH gebracht. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von über 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell