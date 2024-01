Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Versuchter Diebstahl aus Kindergarten

Uslar (ots)

USLAR, (go), OT SCHÖNHAGEN, AMELITHER STRASSE, zwischen Freitag, dem 19.01.2024, 13:00 Uhr und Dienstag, dem 23.01.2024, 15:00 Uhr. Bisher unbekannte Täter versuchten sich Zutritt zu einem Kindergarten zu verschaffen, indem sie mittels bislang unbekanntem Werkzeug an einem rückwärtigen Fenster hebelten. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060.

