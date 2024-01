POL-NOM: Verkehrsinsel überfahren

Northeim (ots) - 37154 Northeim/ OT Langenholtensen, Braunschweiger Straße, Mittwoch, 24.01.2024, 13.00 Uhr - 13.13 Uhr NORTHEIM (mil) Am Mittwoch kam es in dem Zeitraum zwischen 13.00 Uhr und 13.13 Uhr auf einem Supermarkt-Parkplatz an der o.g. Örtlichkeit zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Die 31-jährige Geschädigte aus Northeim parkte ihren blau Pkw in einer Parkbucht auf dem o.g. Parkplatz. Als sie nach ihrem Einkauf gegen 13.13 Uhr zu ...

