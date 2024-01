POL-NOM: VU-Flucht auf Parkplatz

Northeim (ots) - Hardegsen OT Lutterhausen, Lutterhäuser Straße (B 241) / Zwetschenallee, Dienstag, 23.01.2024, 18.00 Uhr LUTTERHAUSEN (Wol) - Rollerfahrer übersehen. Am Dienstag gegen 18.00 Uhr kam es in Lutterhausen zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein Rollerfahrer leicht verletzte. Ein 63-jähriger Mann aus Hardegsen befuhr mit einem Pkw BMW die Lutterhäuser Straße in Richtung Ortsmitte und bog in die ...

mehr