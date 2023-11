Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen rabiaten Zechbetrüger festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Freitagmittag (10.11.2023) einen 29 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in einer Bar am Kleinen Schlossplatz seine Rechnung nicht bezahlt, geflüchtet und sich anschließend gegen seine Festnahme gewehrt zu haben. Der Tatverdächtige soll gegen 14.20 Uhr im Außenbereich der Bar mehrere Biere getrunken und den Tisch anschließend ohne zu bezahlen verlassen haben. Als der 45-jährige Wirt ihn kurz darauf am Eingang sah und ihn bat, seine Rechnung zu begleichen, soll der 29-Jährige in Richtung Schlossplatz davongelaufen sein. Beim Versuch ihn festzuhalten, soll der 29-Jährige dem 45-Jährigen Pfefferspray ins Gesicht gesprüht haben. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den Flüchtenden kurz darauf in der Klett-Passage fest. Der 29 Jahre alte serbische Staatsangehörige wurde am 11.11.2023 auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

