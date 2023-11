POL-S: Spiegel gestreift - Unfallhergang unklar - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots) - Eine unbekannte Frau hat am Montag (13.11.2023) eine 85 Jahre alte Seniorin bestohlen. Die Seniorin war gegen 13.00 Uhr in der Königstraße unterwegs, als die Unbekannte sie ansprach. Die Frau verwickelte die Seniorin in ein Gespräch und gab sich als Hellseherin aus. Während des Gespräches streifte sie der Geschädigten zwei goldene Ringe von den Fingern um sie zu reinigen und packte die Ringe ...

mehr