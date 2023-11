Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Trickdiebin bestiehlt Seniorin - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Eine unbekannte Frau hat am Montag (13.11.2023) eine 85 Jahre alte Seniorin bestohlen. Die Seniorin war gegen 13.00 Uhr in der Königstraße unterwegs, als die Unbekannte sie ansprach. Die Frau verwickelte die Seniorin in ein Gespräch und gab sich als Hellseherin aus. Während des Gespräches streifte sie der Geschädigten zwei goldene Ringe von den Fingern um sie zu reinigen und packte die Ringe in eine Tüte. Anschließend begleitete die Täterin die Seniorin nach Hause um dort Geld zu reinigen. Nachdem die 85-Jährige ihr mehrere Hundert Euro übergeben hatte, das die Unbekannte zu den Ringen in die Tüte packte, verließ die Täterin die Wohnung mit dem Hinweis, die Tüte erst einige Tage später zu öffnen. Sie ist etwa 50 Jahre alt und zirka 165 cm groß, hat dunkelblondes oder hellbraunes Haar, ein rundliches Gesicht, lange Wimpern und zwei Goldzähne. Zur Tatzeit war sie bekleidet mit einer bunten Jacke, grünen engen Hosen, sportlichen Schuhen und einer weißen Mütze mit glitzerndem Muster. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer +4971189903300 beim Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu melden.

