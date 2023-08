POL-PPMZ: Mainz - Neustadt - E-Scooter-Fahrer fällt Streife vor die Füße

Mainz (ots) - Nach einem Hinweis kann die Polizei am frühen Mittwochabend vier Personen an einem Betonpfeiler der Mombacher Hochtangente beim Sprühen von Graffitis antreffen. Bei der Kontrolle werden bei zwei 25-jährigen Männern dafür typische Utensilien aufgefunden. Bei einer Person wird auch eine geringe Menge Marihuana sichergestellt. Die beiden müssen nun mit einer Anzeige wegen Sachbeschädigung rechnen. In ...

mehr