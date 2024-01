Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Uslar (ots)

USLAR, (go), K 446, BOLLENSEN, Mittwoch, der 24.01.2024, 06:50 Uhr. Ein 50 jähriger PKW Fahrer aus Dassel befuhr die K 446 von Dinkelhausen kommend in Richtung Bollensen. Dabei übersah er einen auf der Straße liegenden Baum, welcher durch den Sturm auf die Fahrbahn gestürzt war. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem PKW und dem Baum. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Die Straßenmeisterei wurde informiert. Der Fahrer blieb unverletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell