Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Einfamilienhaus - Täter erbeuten Elektronik und Bargeld

Kempen-Tönisberg (ots)

Am Samstagnachmittag kam es in Tönisberg am Kornweg zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Der 65-jährige Bewohner stellte bei seiner Rückkehr am frühen Abend fest, dass ein Fenster aufgehebelt und mehrere Räume durchwühlt worden waren. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde Unterhaltungselektronik, sowie Bargeld entwendet. Die Kriminalpolizei erschien zur Spurensicherung vor Ort und nahm die weiteren Ermittlungen auf. Sollten Sie im fraglichen Zeitraum in der Nähe des Tatortes etwas Verdächtiges beobachtet haben, melden Sie dies bitte bei der Polizei Viersen unter 02162/377-0. /Ren (22)

