Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Radfahrer nach Kollision mit PKW leicht verletzt

Viersen (ots)

Am Donnerstag, den 04.01.2024, gegen 16:20 Uhr wurde ein Einsatzteam nach einem Unfall zwischen einem PKW und einem Fahrradfahrer auf den Kränkelsweg gerufen. Der 54-jährige PKW-Fahrer aus Kaarst gab an, dass er den Kränkelsweg befahren hatte. An der Kreuzung zur Gerberstraße wollte er nach rechts abbiegen und nahm dabei den 29-jährigen Radfahrer aus Schwalmtal die Vorfahrt. Dieser wollte in den Kränkelsweg einbiegen. Der 29-Jährige erlitt leichte Verletzungen. /jk (21)

