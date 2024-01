Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kreis Viersen: Traktor-Demo für Montag

Kreis Viersen (ots)

Auch im Kreis Viersen wird es am Montag, 8. Januar, voraussichtlich zu Verkehrsbehinderungen durch eine Demonstration kommen. Der Polizei Viersen liegt eine Anmeldung für einen Traktorenzug vor, der durch folgende Kommunen führen soll: Niederkrüchten, Schwalmtal, Viersen und Tönisvorst. Anschließend fährt der Konvoi weiter in die Stadt Krefeld. Die Polizei wird am Montag auf ihren Kanälen bei Facebook und x einen Live-Ticker einrichten, aus dem ersichtlich ist, wo sich der Demonstrationszug gerade befindet und wie die Verkehrssituation dort aussieht. Die Polizei gewährleistet die friedliche Ausübung der Versammlungsfreiheit. Alle Maßnahmen werden so ausgerichtet, dass die Beeinträchtigungen für die Bevölkerung so gering wie möglich gehalten werden. Die Polizei bittet um Verständnis, wenn es trotzdem zu Beeinträchtigungen oder Behinderungen kommen sollte. /hei (19)

