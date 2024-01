Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Breyell: Zwei Einbrüche in einer Nacht

Nettetal-Breyell (ots)

Am Donnerstag, 04.01.2024, gegen 08:15 Uhr wurde ein Einsatzteam zur Lobbericher Straße in Breyell gerufen. Die 39-jährige Haus-Eigentümerin berichtete von einem Einbruch auf ihrem Grundstück. Sie schilderte, dass ein Zaunelement ihres Gartens demontiert und ein elektronisches Gerät aus ihrem Wintergarten gestohlen wurden. Ebenfalls ereignete sich ein Einbruch bei den Nachbarn der 39-Jährigen. Der 33-jährige Nachbar gab an, dass er am Morgen versuchte, seine Garagentür zu öffnen, und dabei ein Türblech herunterfiel, welches beschädigt war. Die Einsatzkräfte konnten Hebelspuren an der Türzarge feststellen, schließen jedoch aus, dass es den Tätern gelang, die Tür zu öffnen. Dennoch wurde aus dem Garten des 33-jährigen Nachbarn ein Gerät gestohlen. Eine weitere Nachbarin berichtete, dass ihre Hunde gegen 4 Uhr angeschlagen hatten, woraufhin sie nach draußen ging und Geräusche vernahm. Sie konnte auch einen schwarzen PKW, der einem Leichenwagen ähnlich war, in einiger Entfernung bemerken. Dieser bog von der Lobbericher Straße nach rechts in Richtung Breyell ab. Ob es sich bei den beiden Einbrüchen um die gleichen Täter handelt, ist Gegenstand laufender Ermittlungen. Falls Sie in dieser Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden Sie sich bitte unter der Rufnummer: 02162/377-0 /jk (20)

