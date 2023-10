Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gottmadingen, Lkr. Konstanz) Unbekannter beschädigt Schranke und flüchtet (29.09.23)

Gottmadingen (ots)

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Freitag in der Erwin-Dietrich-Str. Höhe Nr. 1. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Ein- oder Ausfahren aus dem Grundstück eine dort installierte Schranke. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 1500,- EUR zu kümmern, entfernte sich der bislang Unbekannte von der Unfallstelle. Hinweise zum Verkehrsunfall bzw. Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Singen unter Tel. 07731 8880 entgegen.

