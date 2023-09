Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Königsfeld-Weiler

Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfallflucht bei einem Kreisverkehr

Polizei sucht Zeugen (29.09.2023)

Königsfeld (ots)

Eine Unfallflucht begangen hat ein Lastwagenfahrer am Freitagmorgen gegen 6.30 Uhr auf einer Verkehrsinsel der Reutenbachstraße / Kreisstraße 5419. Ein Fahrer eines 7,5 Tonners mit blauer Plane kam aus Richtung Königsfeld und überfuhr ungebremst einen Verkehrsteiler. Dabei beschädigte er zwei Verkehrszeichen und auch sein Laster trug Beschädigungen an der Vorderseite davon. Ohne anzuhalten oder sich um den Schaden zu kümmern, setzte der Unfallverursacher die Fahrt fort. Er hinterließ einen Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Zum Unfallzeitpunkt standen mehrere Schulkinder an einer Bushaltestelle neben der Unfallstelle und konnten den Vorfall beobachten. Die Polizei bittet diese Zeugen, ihre Beobachtungen der Polizei in St. Georgen mitzuteilen.

