POL-KN: (Eigeltingen, Lkr. Konstanz) Motorradfahrerin verletzt sich bei Überholmanöver (30.09.2023)

Eigeltingen (ots)

Schwere Verletzungen zog sich am Samstag gegen 11.10 Uhr eine 58-jährige Motorradfahrerin bei einem Überholvorgang von zwei Traktoren auf der K6177 von Honstetten in Richtung Engen zu. Kurz nach dem Ortsausgang Honstetten setzte die Fahrerin eines Kraftrades zum Überholen von zwei landwirtschaftlichen Zugmaschinen an. Als sich die Fahrerin auf Höhe des zweiten Traktors befand, setzte der 33-jährige Fahrer der Zugmaschine zum Linksabbiegen an und kollidierte hierbei mit der überholenden Motorradfahrerin. Die 58-Jährige kam bei der nachfolgenden Kollision zu Sturz und zog sich neben Rippenbrüchen auch Verletzungen an der Schulter zu. Die 58-Jährige musste zur weiteren Behandlung in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht werden.

Beim Verkehrsunfall entstand Sachschaden in Höhe von ca. 14000,- EUR.

