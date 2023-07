Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Großeinsatz der Polizei - (Folgemeldung)

Gießen (ots)

Gießen

Seit etwa 05.30 Uhr fallen unterschiedlich starke Personengruppen durch Ausschreitungen an verschiedenen Orten in Gießen auf. Es kam u.a. bereits zu massiven Angriffen auf Polizeibeamte durch Stein- und Flaschenwürfe, zu Schlägereien, entzündeten Rauchbomben, Einreißen von Absperrzäunen und Versuchen, polizeiliche Absperrungen zu durchbrechen. Die Polizei musste Pfefferspray und Schlagstöcke einsetzen.

Aufgrund der Einsatzlage müssen die Einsatzkräfte zu vielen verschiedener Orten verlegen, daher kommt es im Stadtgebiet zum starken Verkehrsbehinderungen. Die Polizei rät deshalb, das Stadtgebiet aufgrund des sehr großen Polizeieinsatzes und der damit verbundenen Beeinträchtigungen zu meiden und weiträumig zum umfahren. Wie bereits berichtet ist die Polizei heute mit über 1000 Einsatzkräften im Einsatz, darunter auch speziell geschulte Einsatzkräfte wie Beweissicherungs- und Festnahmeeinheiten und taktische Lautsprecherwagen.

An der Heuchelheimer Brücke gab es u.a. massive Angriffe gegen die Polizei mit Stein- und Flaschenwürfen und Versuche, Polizeiabsperrungen zu durchbrechen und Zäune zu übersteigen. Es wurden Gegenstände von der Heuchelheimer Brücke auf die Straße geworfen und Rauchbomben entzündet. An den Hessenhallen rissen eine große Gruppe von vermutlich etwa 100 Personen den Absperrzaun ein. Am Neustädter Tor gab es eine Auseinandersetzung mit einer Vielzahl von Beteiligten. Dort soll es auch zu Drohungen gegenüber Autofahrern gekommen sein. Darüber hinaus kam es zu Sachbeschädigungen an Autos.

Die polizeilichen Maßnahmen gegen die Störer dauern derzeit an. Derzeit liegen noch keine konkreten Zahlen zu Verletzten und insgesamt in Gewahrsam genommenen Personen vor.Die Polizei wird weiterhin die Begehung von Straftaten nicht dulden und konsequent gegen jeden Verstoß vorgehen.

Die Polizei wird auch heute den Einsatz über den polizeilichen Twitterkanal (@Polizei_MH) sowie durch Pressemeldungen (www.polizeipresse.de) über den Einsatz informieren und bittet ausdrücklich, sich ausschließlich aus diesen offiziellen Quellen zu informieren. Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelhessen ist für Medienvertreter unter der Telefonnummer (0641) 7006-2058 erreichbar. Eine Pressesammelstelle ist im Bereich Heuchelheimer Straße / An den Hessenhallen eingerichtet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell