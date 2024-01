Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - PKW landet im Graben

Lippe (ots)

(KF) Am frühen Samstagmorgen fuhr ein 21jähriger Blomberger mit seinem PKW Mercedes auf der Lemgoer Straße in Richtung Lemgo. In Höhe der Ortschaft Loßbruch verlor der junge Fahrer die Kontrolle über seinen PKW, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Ermittlungen ergaben, dass der Mann seine Geschwindigkeit der dort herrschenden Fahrbahnfeuchtigkeit nicht angepasst hatte. Er wurde durch den Unfall leicht verletzt und ins Krankenhaus verbracht. Der PKW des Unfallfahrers wurde abgeschleppt.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell