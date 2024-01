Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Heiligenkirchen. Scheibe an Bushaltestelle beschädigt.

Lippe (ots)

An der Paderborner Straße - im Bereich der Einmündung Alter Mühlenweg in Richtung Innenstadt - wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag (26./27.01.2024) die Glasscheibe einer Bushaltestelle komplett beschädigt. Es entstand ein Schaden von etwa 300 Euro. Zeugen, die Hinweise auf Tatverdächtige für die Sachbeschädigung geben können, setzen sich bitte telefonisch unter 05231 6090 mit dem Kriminalkommissariat 5 in Verbindung.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell