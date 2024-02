Heilbronn (ots) - Mosbach: Auto beschädigt und geflüchtet Das Polizeirevier Mosbach sucht Zeugen, nachdem ein unbekannter Fahrzeuglenker am vergangenen Wochenende einen geparkten Peugeot Boxer in Mosbach-Neckarelz beschädigte. Der Besitzer stellte seinen Transporter am Samstagabend gegen 23 Uhr in der ...

mehr