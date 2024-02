Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 14.02.2024 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Mosbach: Auto beschädigt und geflüchtet

Das Polizeirevier Mosbach sucht Zeugen, nachdem ein unbekannter Fahrzeuglenker am vergangenen Wochenende einen geparkten Peugeot Boxer in Mosbach-Neckarelz beschädigte. Der Besitzer stellte seinen Transporter am Samstagabend gegen 23 Uhr in der Pfalzgraf-Otto-Straße ab. Als er gegen 11 Uhr am nächsten Vormittag zu seinem Wagen zurückkehrte, bemerkte er den Schaden am Fahrzeugheck, der sich nach ersten Schätzungen auf rund 1.000 Euro beläuft. Der Verursacher hatte den Unfall weder dem Besitzer noch der Polizei gemeldet. Zeugen, die Hinweise zur Unfallflucht oder dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.

Waldbrunn: 27-Jähriger bei Unfall verletzt

Am frühen Dienstagmorgen ereignete sich bei Waldbrunn ein Verkehrsunfall, bei dem ein 27-Jähriger verletzt wurde. Der Mann war gegen 6 Uhr in seinem Cupra auf der Landesstraße 634 von Schollbrunn in Richtung Oberdielbach unterwegs, als er aus unbekannten Gründen zunächst auf die Gegenfahrbahn geriet und dann von der Straße abkam. Hier fuhr der Cupra zunächst einige Meter durch den Grünstreifen und kollidierte mit einem Leitpfosten, bevor der Wagen die Böschung hinabfuhr und gegen einen Baum prallte. Ersthelfer befreiten den 27-Jährigen aus dem verunfallten Fahrzeug, bevor er mit schweren Verletzungen von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht wurde. Die am Wagen entstandenen Schäden werden ersten Schätzungen nach mit rund 45.000 Euro beziffert. Der Cupra musste abgeschleppt werden.

