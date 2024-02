Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 14.02.2024 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Lauda-Königshofen: Fäkalien und Fleisch illegal entsorgt

Ein Unbekannter entsorgte in den vergangenen Tagen bereits mehrfach Plastiktüten mit Fäkalien, Urinbeuteln und frischem Fleisch an einem Fahrradweg "Im Weißen Bild" von Lauda-Königshofen in Richtung Distelhausen. Der Täter soll dies bereits mehrfach getan haben, zuletzt am 11.02.2024. Zeugen, insbesondere Hundebesitzer, Spaziergänger und Anwohner der Pfarrstraße und der Straße "Im weißen Bild" werden aufgerufen verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit Müllablagerungen bei der Polizei, Fachbereich Gewerbe und Umwelt in Tauberbischofsheim, unter der Telefonnummer 09341 810 zu melden.

Großrinderfeld-Gerchsheim: Schaden von 3.000 Euro verursacht und geflüchtet

Die linke Fahrzeugseite eines geparkten BMW 320i beschädigte ein unbekannter Fahrzeuglenker am Dienstagnachmittag in Großrinderfeld-Gerchsheim. Der Unbekannte streifte vermutlich beim Vorbeifahren mit seinem Fahrzeug den in der Würzburgerstraße am rechten Fahrbahnrand geparkten BMW und flüchtete anschließend. Es entstand Sachschaden von rund 3.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 entgegen.

Niederstetten: Unterlegkeil sorgt für Unfall

Vermutlich verlor ein Fahrzeuglenker am Montagnachmittag einen Unterlegkeil auf der Bundesstraße 290 bei Niederstetten, wodurch ein anderer Pkw beim Darüberfahren beschädigt wurde. Eine 55-Jährige war mit ihrem VW Polo gegen 13.45 Uhr auf der B290 von Bad Mergentheim in Richtung Crailsheim unterwegs. Dort kollidierte der Polo mit einem auf der Fahrbahn liegenden Unterlegkeil, wodurch die Plastikwanne des Fahrzeugs, die Halterung der Auspuffanlage sowie ein Radkasten beschädigt wurden. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Zeugen, die Hinweise zum Verlierer des Unterlegkeils geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07931 54990 beim Polizeirevier Bad Mergentheim zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell