Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Stromkabel entwendet

Jena (ots)

Wie am Montagmorgen bekannt wurde, ereignete sich in den frühen Morgenstunden am Sonntag ein besonders schwerer Fall des Diebstahls in Göschwitz. Unbekannte Täter drangen aus Richtung der Straßenbahngleise kommend mittels Auftrennen eines Zaunfeldes auf das Gelände einer Werkzeugfirma in der Göschwitzer Straße. Dieses Gelände durchquerten die Unbekannten sodann, trennen einen weiteren Zaun auf und verschaffen sich somit Zutritt zum Gelände einer Elektronikfirma. Von diesem Firmengelände werden 3 Rollen mit Stromkabel unbekannter Art und Länge im Gesamtwert von mindestens 10.000 Euro entwendet. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

