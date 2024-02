Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 13.02.2024 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Bad Wimpfen: Lkw und Garage in Brand geraten

Aus bisher unbekannter Ursache geriet am Montagabend ein Lkw in Bad Wimpfen in Brand. Das Fahrzeug, das im Steinweg abgestellt war, brannte gegen 18.45 Uhr völlig aus, wobei das Feuer auch auf einen Abrollcontainer sowie eine Garage übergriff. Die Feuerwehr war mit 28 Einsatzkräften vor Ort und konnte den Brand löschen. Der Schaden wird auf rund 35.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Ursache dauern an. Personen wurden durch das Feuer nicht verletzt.

Heilbronn: Zeugen nach Casino-Raub gesucht

Nachdem ein unbekannter Mann am Dienstagmorgen ein Automaten-Casino in Heilbronn ausraubte, sucht die Polizei nach Zeugen. Der Unbekannte betrat gegen 08.04 Uhr die Spielothek in der Fleiner Straße, ging in einen Nebenraum und näherte sich dort einem Mitarbeiter. Unter Vorhalt eines Messers forderte er Geld. Nachdem der Mitarbeiter nicht sofort entsprechend der Aufforderung reagierte, schlug der Täter den Kopf des Mitarbeiters gegen eine Wand. Im Anschluss hieran entwendete der Täter etwa 1000 Euro Bargeld und flüchtete in der Folge fußläufig in Richtung der Schöntaler Gasse.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- circa 170-180 cm groß - schlanke, sportliche Statur - schwarze Hose, schwarze Jacke mit weißem größeren Aufdruck auf dem Rücken - Kapuze war aufgesetzt und in das Gesicht gezogen - trug eine dunkle medizinische Maske

Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 104 4444 entgegen.

