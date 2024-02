Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 13.02.2024 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim: Vor Unfall geblendet

Vermutlich weil sie von einem entgegenkommenden Fahrzeug geblendet wurde, verursachte eine 18-Jährige am Montagabend in Bad Mergentheim einen Verkehrsunfall. Die Frau war gegen 21 Uhr in ihrem Toyota auf der Kaiserstraße in Richtung des Ortsausgangs unterwegs, als ihr ein Fahrzeug mit Fernlicht entgegenkam. Die Fahranfängerin wurde geblendet und verlor daraufhin die Kontrolle über ihren Wagen. Dieser kam zunächst nach rechts von der Straße ab. Hier drehte sich der Toyota um die eigene Achse, bevor er zurück über die Straße und gegen die dortige Leitplanke schleuderte. Die 18-Jährige und ihre Beifahrerin blieben bei dem Unfall unverletzt, der Toyota war allerdings nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von knapp 7.000 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachten konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07931 54990 beim Polizeirevier in Bad Mergentheim zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell