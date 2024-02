POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 14.02.2024 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Polizeipräsidium Heilbronn

Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 14.02.2024

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Mercedes in Flammen

Aus unbekannten Gründen geriet in der Nacht auf Mittwoch in Heilbronn ein Mercedes in Brand. Der Fahrer war um kurz vor Mitternacht mit seinem Auto auf der Brüggemannstraße unterwegs, als er Rauch aus seinem Motorraum bemerkte. Er stellte das Fahrzeug am Fahrbahnrand ab, woraufhin der Wagen in Vollbrand geriet. Die Feuerwehr löschte den brennenden Mercedes, konnte aber nicht mehr verhindern, dass der Wagen komplett ausbrannte. Auch ein daneben geparktes Auto und Rollläden des Hauses vor dem der Mercedes abgestellt worden war, wurden durch die Flammen und die damit einhergehende Hitzeentwicklung beschädigt. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro.

Heilbronn: Unfall ohne Führerschein aber mit Alkohol im Blut

Mit einem Atemalkoholwert von über zwei Promille verursachte ein 27-Jähriger am Dienstagnachmittag in Heilbronn einen Verkehrsunfall. Der Mann wollte um kurz vor 15 Uhr aus der Robert-Bosch-Straße in die Sontheimer Landwehr abbiegen und kollidierte dabei mit einem Opel, der gerade am dortigen Fußgängerüberweg anhielt. Anstatt anzuhalten und sich um die Folgen des Zusammenstoßes zu kümmern, fuhr der 27-Jährige einfach davon. Ermittlungen brachten die Polizei schnell auf die Spur des Fiat-Lenkers. Dieser ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und war außerdem alkoholisiert. Der Mann musste die Polizisten in ein Krankenhaus zur Blutabnahme begleiten. Auf ihn kommen nun Anzeigen wegen der Unfallflucht sowie wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss und ohne Fahrerlaubnis zu.

Brackenheim: Roller angezündet - Zeugen gesucht

Unbekannte zündeten am Montagabend in Brackenheim einen Roller an und flüchteten im Anschluss. Zeugen meldeten um kurz vor 18.30 Uhr, dass in der Schießrainstraße auf Höhe des Skaterparks ein Roller brennen würde. Sie berichteten außerdem von einer Gruppe Jugendlicher, die zuvor wohl an dem Fahrzeug hantiert hätten. Die vier jungen Leute flüchteten, bevor die Zeugen sie näher in Augenschein nehmen konnten. Wer kann Angaben zum Brand oder den Jugendlichen machen? Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Lauffen unter der Telefonnummer 07133 2090 entgegen.

