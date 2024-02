Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 14.02.2024 mit einem Bericht aus dem Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Stadtbahn kollidiert mit Pkw

Eine Stadtbahn kollidierte am Mittwochmittag mit einem Hyundai in Heilbronn. Nach bisherigem Ermittlungsstand war die S-Bahn gegen 13 Uhr vom Industrieplatz in Richtung Hans-Seyfer-Straße unterwegs. Dort kollidierte diese mit dem Pkw eines 61-Jährigen, der aus bisher unbekannter Ursache wohl auf die Gleise fuhr. Hierdurch wurden zwei Insassen der S-Bahn leicht verletzt und mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. In der Bahn befanden sich insgesamt rund 80 Personen, die durch die Feuerwehr aus den Wagons begleitet wurden. Die unverletzten Passagiere konnten den Schienenersatzverkehr am Industrieplatz nutzen. Der Schaden am Hyundai wird auf rund 80.000 Euro geschätzt und dieser musste abgeschleppt werden. Die Fahrbahn der Austraße musste in Richung Karl-Wüst-Straße bis etwa 14.15 Uhr gesperrt bleiben.

