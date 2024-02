POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 15.02.2024 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Polizeipräsidium Heilbronn

Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 15.02.2024 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Kirchhausen: Mofa-Fahrer bei Unfall verletzt

Am Mittwochnachmittag wurde ein Mofa-Fahrer bei einem Unfall auf der Landesstraße 1105 bei Kirchhausen verletzt. Der 67-Jährige war gegen 15.30 Uhr mit seinem Mofa von Kirchhausen in Richtung Leingarten unterwegs. Der Fahrer eines in die selbe Richtung fahrenden Lkws wollte das langsam fahrende Gefährt überholen, scherte aus und begann an dem Mofa vorbeizufahren. In diesem Moment verlor der 67-Jährige die Kontrolle über sein Gefährt, kam ins Schlingern und lenkte unvermittelt in Richtung der Fahrbahnmitte. Hier stieß das Mofa mit dem Laster zusammen. Der 67-Jährige stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten den Mann zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2.500 Euro.

Kirchardt: Polizeieinsatz wegen Person in psychischem Ausnahmezustand

Der psychische Ausnahmezustand eines 32-Jährigen sorgte am Mittwochnachmittag für einen größeren Polizeieinsatz in Kirchardt. Der Mann hatte gegen 17 Uhr in einer Flüchtlingsunterkunft in der Berwanger Straße randaliert und mehrere Türen beschädigt, woraufhin die Polizei gerufen wurde. Beim Eintreffen der Beamten drohte der Mann sich mit einem Messer selbst zu verletzen. Nachdem er von den Polizsisten mehrmals aufgefordert wurde, legte der 32-Jährige das Messer beiseite und ließ sich von den Einsatzkräften in ein psychiatrisches Krankenhaus bringen. Es wurden keine anderen Personen bedroht oder verletzt.

Heilbronn: Leitpfosten ausgerissen - Wer hat etwas gesehen?

In der Nacht auf Donnerstag machten sich eine oder mehrere Personen an zahlreichen Leitpfosten am Fahrbahnrand der Kreisstraße 2086 zwischen Heilbronn und Donnbronn zu schaffen. Zwischen 22.30 Uhr und 5 Uhr wurden mindestens elf Leitpfosten aus der Verankerung gerissen und diese auf die Straße oder in den Straßengraben geworfen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unklar. Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

