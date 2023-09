Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Besonderes Kirchenkonzert in Babensham

Bläserquintett des Bundespolizeiorchesters spielt in Pfarrkirche St. Martin

Babensham / Rosenheim (ots)

Eine besondere musikalische Veranstaltung steht in Babensham an. Dort spielt am Freitag (15. September) ab 18:30 Uhr das Bläserquintett des renommierten Bundespolizeiorchesters aus München. Das Orchesterensemble tritt im Rahmen eines etwa eineinhalbstündigen Konzerts in der Pfarrkirche Sankt Martin auf. Der Eintritt ist frei.

Das vielfältige Repertoire des Bläserquintetts unter der Leitung von Pierre Verrept reicht von klassischen Werken bis zu Stücken der Unterhaltungsmusik. Mit seinen vier Holzbläsern - Flöte, Oboe, Klarinette, Fagott - plus Horn als Blechinstrument kann diese Kammerbesetzung ein großes Orchester angemessen vertreten. Zum Kirchenkonzert in Babensham bei Wasserburg am Inn lädt die Bundespolizeiinspektion Rosenheim herzlich ein.

