POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 16.02.2024 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Bretzfeld: Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Ein unbekannter Mann verschaffte sich am Mittwoch gegen 22.30 Uhr unberechtigt Zutritt zu einem Einfamilienhaus in Bretzfeld-Unterheimbach. Hierbei schlug der Täter eine Fensterscheibe an der Terrasse des Hauses in der Straße "Im Breitenstein" ein. Während der Tat wurde der Einbrecher durch eine installierte Außenkamera aufgezeichnet. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: - Mann weißer Hautfarbe - circa 1,80m bis 1,90m groß - schlank - ungefähr 30 Jahre alt - leichter Schnauzbart, kurze dunkle Haare mit Koteletten - Geheimratsecken - weißer Anorak, dunkle Jeans, helle Arbeitshandschuhe - schwarzes Halstuch, helle Gürteltasche - helle Joggingschuhe mit schwarzem Muster - Zudem trug der Unbekannte eine Taschenlampe mit sich. Im Anschluss an seine Tat, riss der Mann die Außenkamera von der Halterung ab. Der Sachschaden am Fenster beläuft sich auf circa 1.000 Euro. Zum Diebstahlschaden können bislang keine Angaben gemacht werden. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 zu melden.

L1036 / Neuenstein: Verkehrsunfall durch herabfallende Glasscheibe

Eine von einem Lkw herabfallende Glasplatte beschädigte am Donnerstagmorgen einen Pkw bei Neuenstein. Ein 36-Jähriger fuhr gegen 10.40 Uhr auf der Landesstraße 1036 von Grünbühl in Richtung Öhringen, als von einem vorausfahrenden Lkw eine circa 30 x 50 Zentimeter große Glasscheibe herabfiel. Nach mehreren Metern Flug durch die Luft traf die Glasscheibe die Front des Pkws und beschädigte diesen. Es entstand lediglich Sachschaden.

