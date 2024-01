Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Auto gestohlen

Erfurt (ots)

Ein Kia wurde in den vergangenen Tagen das Ziel von Autodieben. Der 37-jährige Eigentümer hatte sein Fahrzeug Freitagnachmittag in der Körnerstraße in Erfurt geparkt. Der Schrecken war groß, als er Montagmorgen zu diesem zurückkehren wollte und das Auto verschwunden war. Unbekannte waren in Kia eingedrungen, hatte den Motor gestartet und waren mit ihrer Beute im Wert von 30.000 Euro geflüchtet. Der Wagen verfügte über ein Keyless-Go-System. Es ist nicht auszuschließen, dass sich die Diebe dies zu Nutze gemacht haben. Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und hat die Fahndung nach dem Kia eingeleitet. (SE)

