LPI-EF: Betrüger ergaunern 18.000 Euro

Erfurt (ots) - In der Nacht zu Sonntag ereignete sich in Erfurt ein Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Ein 24-Jähriger war mit einem Mercedes Am Steinhügel in Erfurt unterwegs gewesen, als er aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Er krachte in einen geparkten Audi und verursachte an diesem einen Totalschaden in Höhe von 5.000 Euro. Durch die Kollision entstand am Mercedes ein Schaden ...

