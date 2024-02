Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 16.02.2024 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Großrinderfeld: Frau unter Traktor eingeklemmt

Bei Gartenarbeiten geriet eine 67-Jährige am Donnerstagnachmittag in Großrinderfeld unter einen Traktor. Ein 12-Jähriger fuhr gegen 16 Uhr im Garten eines Anwesens in der Friedhofstraße wenige Meter mit dem Traktor, wobei sich ein Angehöriger ebenfalls auf dem landwirtschaftlichen Fahrzeug befand. Der Fahrer hielt an und die 67-Jährige lud mehrere Zweige vorne auf die Pritsche des Gefährts. Aus bisher unbekannter Ursache geriet der Traktor in eine Vorwärtsbewegung, wodurch die Frau unter diesen geriet und eingeklemmt wurde. Ersthelfer konnten sie befreien, jedoch erlitt sie lebensgefährliche Verletzungen. Die 67-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

