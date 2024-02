Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemeldung des PP Heilbronn vom 16.02.2024 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim: Tödlicher Verkehrsunfall

Ein 31-Jähriger verstarb am Freitagnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 2251. Die 29-jährige Fahrerin eines Opel Insignia war zusammen mit ihrem Beifahrer und einem Kind von Igersheim in Richtung Makelsheim unterwegs. Vermutlich übersah die Frau beim Überholen eines Fiats einen entgegenkommenden Mercedes. Die Opel-Lenkerin versuchte noch auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Hierdurch kamen alle drei Fahrzeuge von der Fahrbahn ab. Die Insassen des Opels und des Fiats wurden durch den Unfall leicht verletzt und zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Der 31-Jährige wurde in seinem Mercedes eingeklemmt und erlag noch an der Unfallstelle seinen tödlichen Verletzungen. Er musste durch die Feuerwehr geborgen werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf rund 30.000 Euro geschätzt. Die Fahrbahn musste zur Unfallaufnahme gesperrt werden.

