POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Alfeld

Hildesheim (ots)

Alfeld (neu) - In der Zeit vom 08.12.2023, ca. 14:00 Uhr, bis 09.12.2023, ca. 07:40 Uhr, ereignete sich in der Kaiser-Wilhelm-Str., in Höhe der Hausnummer 14, ein Verkehrsunfall, infolgedessen sich der/die Unfallverursacher*in unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Im genannten Zeitraum hatte die Geschädigte ihren grauen VW Golf in einer Parklücke abgestellt und musste bei ihrer Rückkehr entlang der gesamten Fahrerseite Beschädigungen feststellen. Der Sachschaden am geparkten Pkw wird vorläufig auf 1.500 Euro geschätzt. Hinweise liegen derzeit nicht vor.

Zeugen, die den Unfallhergang beobachten konnten oder anderweitig sachdienliche Hinweise geben können, setzen sich bitte mit der Polizei Alfeld unter der Telefonnummer 05181/8073-0 in Verbindung.

