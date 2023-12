POL-HI: Massiver Kraftstoffverlust Bereich Alfeld (Leine)

Hildesheim (ots) - Alfeld (neu) - In der vergangenen Nacht wurden Feuerwehr und Polizei gleich mehrmals zu Brandeinsätzen gerufen. So kam es zunächst gegen 01:10 Uhr zu einem Schwelbrand in der Leinstraße 32. In der dortigen neuen Postfiliale/ Reisebüro hatte die Brandmeldeanlage ausgelöst. Eine Zugangstür wurde durch die Einsatzkräfte gewaltsam geöffnet. ...

