Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alfeld Gemeinsam für mehr Sicherheit - Einbruchschutzberatung

Bild-Infos

Download

Hildesheim (ots)

In der dunklen Jahreszeit steigt erfahrungsgemäß auch die Einbruchsgefahr. Das Polizeikommissariat Alfeld intensiviert ihre Bemühungen, die Bevölkerung aktiv in die Einbruchschutzprävention einzubeziehen. Aktuell laufen Präventionswochen zu diesem Thema. Wichtig hierbei sind im Wesentliche folgende Bausteine: Allem voran die Information der Bürgerinnen und Bürger über Einbruchschutztechnik, Sensibilisierung zu Verhaltensweisen bei Abwesenheit sowie die Schaffung einer funktionierenden Nachbarschaftsgemeinschaft. Eigentümer und Anwohner sollten die vorhandenen Sicherungselemente im eigenen Haus oder ihrer Wohnung überprüfen und gegebenenfalls aufrüsten. Hierbei sollte man sich bewusst sein, dass Einbrecher gezielt Schwachpunkte suchen, durch die ein rasches Eindringen möglich ist. Beispielsweise sollte eine Nebeneingangstür ebenso gut gesichert sein, wie die Haupteingangstür. Ein weiterer zentraler Aspekt ist das richtige Verhalten bei Abwesenheit. Hier sollte in jedem Fall auf das korrekte Verschließen von Türen und Fenstern geachtet werden. Ein gekipptes Fenster ist ein offenes Fenster! Weiterhin ist die Einbindung der Nachbarschaft nicht minder von Bedeutung, denn für die Verhinderung und Verfolgung von Straftaten ist die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen. Sollten verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Wohngebieten beobachtet werden, so ist die örtliche Polizeidienststelle zu benachrichtigen. Bei offensichtlichen Straftaten oder Notlagen ist selbstverständlich der Notruf der Polizei zu wählen. Um die Alfelder Bürger zu sensibilisieren waren der Kontaktbeamte Polizeihauptkommissar Quitz und der Polizeikommissar Bolduan aus dem Kriminal- und Ermittlungsdienst am vergangenen Mittwoch auf dem Wochenmarkt präsent, um dort die Bürgerinnen und Bürger zu informieren und individuell zu beraten. Zudem sorgt der Einsatz- und Streifendienst für eine deutlich verstärkte Präsenz in Wohngebieten, um dort mögliche Täter zu verdrängen. Weitergehende Informationen erhalten Sie über das Polizeikommissariat Alfeld unter 05181/80730. Eine Beratung hinsichtlich Einbruchschutz bietet das Präventionsteam die Polizeiinspektion Hildesheim an. Dieses ist unter 05121/9390 telefonisch erreichbar. Gebündelte Informationen sind jederzeit abrufbar und zum Nachlesen unter www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/ erhältlich. (bol)

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell