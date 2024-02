Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 19.02.2024 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Adelsheim-Sennfeld: Unverschlossene Autos machen es Dieben leicht

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden in Adelsheim-Sennfeld fünf geparkte Fahrzeuge durchsucht und Gegenstände und Bargeld entwendet. Der oder die Täter gelangten ins Innere der Autos, da diese vermutlich von ihren Besitzern nicht verschlossen worden waren. In den Straßen "Steinäcker", der Raintalstraße und der Hauptstraße waren der oder die Unbekannten aktiv. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06291 648770 an den Polizeiposten Adelsheim.

Elztal: Mit Baum kollidiert - Mann schwer verletzt

Schwere Verletzungen zog sich ein 36-Jähriger am Samstagmorgen bei einem Unfall auf der Bundesstraße 27 zu. Der Mann war gegen 10.15 Uhr mit seinem Opel zwischen der Abzweigung nach Lohrbach und Dallau unterwegs, als sein Fahrzeug, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schlingern geriet. Der Fahrer versuchte daraufhin gegenzulenken und übersteuerte sein Fahrzeug, woraufhin dieses ins Schleudern geriet und nach links von der Fahrbahn abkam. Hierbei touchierte der Opel drei Leitpfosten, drehte sich um 180 Grad und stürzte im weiteren Verlauf einen Abhang hinunter. Hier wurde der Corsa von einem Baum gestoppt. Der 36-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Im Anschluss kam der Mann mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Sein Pkw musste abgeschleppt werden.

Mosbach-Neckarelz: Roller gestohlen und beschädigt - Zeugen gesucht

Zwei unbekannte Männer entwendeten am frühen Samstagmorgen in Neckarelz einen Roller und beschädigten diesen. Gegen 1.35 Uhr begaben sich die vermutlich jugendlichen Täter in die Zwingenburgstraße, lösten gewaltsam das Lenkradschloss des Zweirads und schoben den Roller zunächst zur Einfahrt des Parkplatzes eines Biomarkts. Dort versuchten sie anschließend den Roller kurzzuschließen. Nachdem dies misslang flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die Täter können wie folgt beschrieben werden: Täter 1: - Circa 18 Jahre alt - Circa 1,80 Meter groß - Schlank - Dunkel, kurze Haare - Trug ein weißes T-Shirt und eine helle Jeans Täter 2: - Circa 15-16 Jahre alt - Circa 1,60 Meter groß - Schlank - Trug eine schwarze Jacke mit weißer Kapuze Wer hat zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zu den beiden gesuchten Personen machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06261 8090 an das Polizeirevier Mosbach.

Mosbach-Neckarelz: Einbruchsversuch in Kindergarten - Zeugen gesucht

Unbekannte versuchten am frühen Samstagmorgen in einen Kindergarten in Neckarelz einzubrechen. Gegen 1.15 Uhr warfen die beiden männlichen Täter eine Scheibe des Gebäudes in der Zwingenburgstraße ein und versuchten ins Innere zu gelangen. Da sie allerdings durch eine Zeugin gestört wurden, flüchteten sie in unbekannte Richtung. Der verursachte Sachschaden wird auf circa 500 Euro geschätzt. Die beiden Personen werden als junge Männer beschrieben. Einer der beiden soll eine schwarze Jacke mit weißem Kapuzenpullover darunter getragen haben. Aufgrund der übereinstimmenden Täterbeschreibung wird davon ausgegangen, dass es sich um dieselben Personen handelt, welche einige Zeit später einen Roller in Tatortnähe entwendeten. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Angaben zu den beiden Personen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell