Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Nachtrag: Protestlage am Jade-Weser-Port beendet - Was ist seit gestern Mittag passiert?

Wilhelmshaven (ots)

Wie bereits berichtet, blockieren Landwirte mit ihren Traktoren seit den frühen Morgenstunden des 29.01.2024 die Hauptzufahrtswege zum Jade-Weser-Port in Wilhelmshaven. Hier geht es zur ersten Meldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68442/5702271 Kooperationsgespräche, die seitens der Polizei und der Versammlungsbehörde der Stadt Wilhelmshaven mit den Teilnehmenden am Montag geführt wurden, führten am frühen Nachmittag zu einer neuen Entwicklung. Hier geht es zur zweiten Meldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68442/5702515 Auch am Dienstag ging das Protestgeschehen weiter, wobei es am Morgen zu vereinzelnden Verkehrsbehinderungen kam. Hier geht es zur dritten Meldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68442/5703011 Am frühen Mittwochmorgen ereignete sich eine Verkehrsbehinderung auf der A 29, bei der unbekannte Personen ein Hindernis auf dem Hauptfahrstreifen erbauten. Hier geht es zur vierten Meldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68442/5704027 Weitere Lageentwicklungen: Im Laufe der Mittagstunden wurde bekannt, dass der Versammlungsleiter die Beendigung der Versammlungslage am heutigen Tag beabsichtigte. Im Zuge der geführten Kooperationsgespräche bestätigte sich dieses Vorhaben, so dass bereits am Nachmittag ein sukzessiver Abreiseverkehr der Traktoren vom Versammlungsort festgestellt werden konnte. Gegen 19.30 Uhr wurde das Feuer der Mahnwache durch die Landwirte endgültig beendet und der Kreisel gereinigt. Seitens des Sicherheitsmanagements des Jade-Weser-Ports erhielt die Polizei kurze Zeit später die Mitteilung, dass zwei Traktoren vor der Zufahrt zum Jade-Weser-Port stehen würden. Die sofortige polizeiliche Aufklärung ergab, dass sich die Fahrer nach eigenen Aussagen verfahren hätten. Sie fuhren umgehend wieder zurück. Ab 20:30 Uhr erfolgte die Beendigung der Versammlungen am Jade-Weser-Port-Info Center sowie an der Zufahrt "Zum Tiefen Fahrwasser". Der Abreiseverkehr der zu diesem Zeitpunkt noch anwesenden 20 Traktoren setzte sich fort. Gegen 22:35 Uhr hatten alle Traktoren den Versammlungsbereich verlassen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell