POL-WHV: Verkehrsunfall in Varel - 16-Jähriger leicht verletzt

Wilhelmshaven (ots) - Auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Zedeliusstraße kam es am 12.01.2024 kurz nach 12:00 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Personen. Ein Ehepaar mit Kleinkind, das die Situation offensichtlich beobachtet hatte, bat in diesem Zusammenhang um ...

mehr