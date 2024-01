POL-WHV: Polizei stellt Schmuck sicher und bittet um Hinweise (mit Fotos)

Wilhelmshaven (ots) - Am Dienstag beabsichtigte ein 16-Jähriger aus Varel gegen 18.00 Uhr mit seinem Fahrrad von der Mühlenstraße nach links in die Breslauer Straße abzubiegen. Dies übersah eine nachfolgende 33-jährige Pkw-Fahrerin aus Varel und erfasste das Fahrrad. Der 16-Jährige stürzte und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland Mozartstraße 29 ...

