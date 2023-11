Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Lebensmittel eingesteckt und nicht bezahlt

Northeim (ots)

37154 Northeim, Graf-Otto-Straße, Donnerstag, den 02.11.2023, 07.13 Uhr

NORTHEIM (mil)

Am Donnerstagmorgen befand sich ein 38-jähriger Northeimer in einem Supermarkt an der o.g. Örtlichkeit.

Während seines Aufenthaltes steckte er sich Lebensmittel in Höhe von knapp 30,00 Euro in seinen mitgeführten Rucksack und wollte das Geschäft verlassen ohne die Ware an der Kasse zu bezahlen.

Der Vorfall wurde durch einen Ladendetektiv beobachtet.

Dem Dieb wurde ein Hausverbot für ein Jahr ausgesprochen. Zudem muss er sich nun in einem Strafverfahren wegen Ladendiebstahl verantworten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell