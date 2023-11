Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Drei Kellerverschläge aufgebrochen - Werkzeuge entwendet

Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven wurden am gestrigen Dienstagmittag, 28. November, zu mehreren Einbrüchen in Kellerverschläge in Bremerhaven-Lehe alarmiert.

Der Anrufer meldete der Polizei gegen 12.00 Uhr, dass in einem Mehrfamilienhaus in der Dionysiusstraße mehrere Kellerabteile aufgebrochen worden waren. Bislang unbekannte Täter waren offenbar in der Zeit vom 24. November bis zum 28. November in den Keller eingedrungen und hatten aus den verschiedenen Holzverschlägen diverse Elektrowerkzeuge und eine Ladestation für Autobatterien entwendet.

Die Polizei bittet Personen, die im genannten Tatzeitraum auffällige Beobachtungen in Tatortnähe gemacht haben oder sonstige Hinweise zur Tat geben können, sich unter der Telefonnummer 0471/953-3221 zu melden.

